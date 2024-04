Musiala e Bellingham, prima sfida in Champions tra i gemelli diversi

Chi li ha conosciuti bene non ha dubbi: Jamal Musiala e Jude Bellingham prima di essere due fuoriclasse del calcio contemporaneo sono soprattutto “due eccezionali esseri umani”. A dirlo, due anni e mezzo fa, l’ex allenatore delle giovanili dell’Inghilterra Kevin Betsy, che ha allenato entrambi, prima che diventassero due delle stelle più ambite del panorama europeo. Stasera i due classe 2003 si sfideranno per la prima volta in Champions League. Alle 21:00 è in programma Bayern Monaco-Real Madrid, match di andata delle semifinali di Champions League nella cornice dell’Allianz Arena. Il loro percorso è stato sostanzialmente identico fino al 2020. Musiala e Bellingham hanno giocato insieme nelle selezioni Under 15, 17 e 21 dell’Inghilterra, ma il primo successivamente ha scelto di vestire la maglia della nazionale tedesca, indossata fino ad oggi in ventisette occasioni. Le similitudini però non sono finite. Entrambi hanno scelto in giovane età di passare in Bundesliga. Musiala, cresciuto nelle giovanili di Southampton e Chelsea, ha accettato il corteggiamento del Bayern Monaco, mentre Bellingham, dopo aver lasciato il Birmingham (che ritirò la maglia numero 22), è passato al Borussia Dortmund. Una scelta di vita che ha rafforzato la loro amicizia, ma che allo stesso tempo ha consolidato il dualismo. A livello individuale ad essere in vantaggio è Bellingham. Nella stagione in corso il fantasista del Real Madrid ha realizzato 21 gol stagionali e servito 10 assist, mentre l’amico è fermo (si fa per dire) a 12 reti e 7 passaggi vincenti. Più nel complesso Bellingham sembra essere più maturo dell’ex compagno di nazionale e sembra aver acquisito un ruolo più centrale nella propria squadra di quello che ha Musiala nel Bayern. Poi però c’è il collettivo e sotto quell’aspetto Musiala ha buoni motivi per sorridere visto che in otto precedenti (con entrambi i giocatori in campo) Bellingham non è mai riuscito a battere il talento del Bayern e non è mai riuscito a segnare un gol contro i bavaresi. Ora arriva il primo confronto in Champions League in quello che è un derby tra le veterane delle semifinali. Solo il Real Madrid ha più partecipazioni (33) del Bayern Monaco (21) nel penultimo atto del torneo più ambito. L’ottavo precedente in questo turno tra le due big riparte dai due calciatori più attesi. Il 2024 non è stato un anno facile fin qui per Bellingham che dopo aver segnato 13 gol in Liga, ha realizzato solamente 4 reti nell’anno solare in corso. Sette i centri nel 2024 per Musiala, che ha recuperato per questa sfida al Real Madrid dopo un fastidio muscolare. La nona sfida contro l’amico inseparabile vale una finale di Champions. E forse una candidatura per il Pallone d’oro.