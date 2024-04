Barcellona, Laporta: “Non cambierei nessun calciatore con quelli del PSG”

Photo LiveMedia/Felipe Mondino Barcelona, Spain, July 17, 2023, Spanish football La Liga match Presentation Ilkay Gundogan new player Barcelona FC Image shows: FC Barcelona president Joan Laportaduring a Ilkay Gundogan presentation at Ciutat Esportiva Joan Gamper, in Barcelona, Spain on July 17, 2023. (Photo / Felipe Mondino) LiveMedia - World Copyright

Fiducia nei propri mezzi. In casa Barcellona l’autostima non manca in vista del match di andata ai quarti di finale di Champions League contro il Psg. A poche ore dalla partita del Parco dei Principi, il presidente del club blaugrana, Joan Laporta ha ribadito ai canali ufficiali del Barca che non cambierebbe alcun giocatore con quelli avversari: “Credo molto in loro e sono uno di quelli che non cambierebbe nessun nostro calciatore con uno degli altri”, assicura il numero 1 della società, che aggiunge: “C’è una bella atmosfera, i giocatori sono molto motivati. I due club hanno un passato di confronti sportivi che sono stati anche storici. Siamo molto fiduciosi e crediamo nelle nostre possibilità. Vedo i giocatori molto concentrati, molto motivati, molto uniti. Sono consapevoli dell’importanza di questi quarti e di cosa significherebbe per la società, per la squadra, andare in semifinale”, ha aggiunto Laporta.