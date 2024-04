Arsenal, Arteta: “Bayern più esperto, ma noi abbiamo le idee chiare”

Mikel Arteta, che da poco ha terminato la conferenza stampa, carica il suo Arsenal in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League sul campo del Bayern Monaco: “Dobbiamo avere la sicurezza nei nostri mezzi per costruire una prestazione necessaria per superare il turno. Se sentiremo la pressione per l’importanza del match? Non è che si possano toccare dei bottini per mantenere la stabilità emotiva di un team, è qualcosa che va con la partita. Nella gara di andata siamo stati bravi a raggiungere il pareggio, avendo anche la possibilità di segnare il terzo gol”.

Il Bayern, ovviamente, ha una tradizione europea migliore dei Gunners e Arteta lo sottolinea: “Gran parte dei loro giocatori ha esperienza ed è molto motivata. Sono preparati e in fiducia, è un avversario che ci supera per esperienza ma noi dobbiamo centrare l’obiettivo e cambiare la storia in casa loro. Possiamo scrivere una pagina diversa ma dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere il diritto di andare in semifinale”.

L’atteggiamento mentale e anche tattico degli inglesi sarà il solito: “Dipenderà anche dal loro approccio, ma noi cercheremo come sempre di essere noi stessi. Alle volte l’avversario non ce lo permette ma abbiamo le idee chiare circa la partita da fare”.

I bavaresi, tra le altre cose, hanno appena effettuato il passaggio di consegne, in Bundesliga, in favore del Bayer Leverkusen: “Grandi congratulazioni a Xabi, che è anche un mio amico. E’ impressionate quanto abbia fatto con il Bayer, ma non affrontiamo il Bayern Monaco in una competizione regolare, in Champions League sono partite diverse”.