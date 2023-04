Ceferin ancora contro la Superlega: “Il merito non si compra, il calcio sarà sempre della gente”

Aleksander Ceferin si appresta ad essere confermato presidente dell’Uefa, ma intanto dal palco del Congresso di Lisbona si scaglia ancora contro i promotori della Superlega: “Hanno tentato di creare nuovi modelli in contrasto con quello europeo, che è basato sul merito sportivo. E il merito sportivo non ha prezzo, non può essere comprato, si può solo guadagnare stagione dopo stagione. Non c’è spazio in Europa per cartelli”. E ancora: “Sostengono di voler salvare il calcio. Ma non siamo stupidi, il calcio è e sarà sempre lo sport della gente, non dobbiamo lasciar prevalere l’interesse di pochi sull’interesse di tutti”. “Non dobbiamo mai dimenticare quanto sia bellissimo il calcio, il calcio definisce chi siamo – ha ricordato – Il calcio europeo ha una storia unica, una storia di successo”.