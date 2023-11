Casertana-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Turris, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Casertana vuole continuare a vincere e ad avvicinarsi nei quarti nobili della classifica del Girone C di Lega Pro. Le tre vittorie consecutive hanno alzato le ambizioni della squadra che adesso dovrà vedersela contro la Turris che non trova la vittoria da tre partite consecutive che son valse tre sconfitte. Match che partirà dalle 20.45 e che sarà in diretta su Sky Sport 253 e NOW.