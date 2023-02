Calcio, la lega cinese opta per un sistema di supervisione finanziaria mensile

La lega calcio cinese ha deciso di introdurre un nuovo sistema di supervisione finanziaria mensile, con l’ambizioso obiettivo di garantire la salute finanziaria dei suoi club. Il sistema è in fase di perfezionamento e controllerà ogni mese la situazione finanziaria dei propri club, i quali saranno costretti ad intervenire e a risolvere eventuali problemi tempestivamente. A divulgare la notizia è stato Liu Jun, vicedirettore del comitato preparatorio della Chinese Football League. “Una volta che il sistema rileva un problema, contatteremo immediatamente il club coinvolto per risolverlo – ha detto Liu –. Una lega deve bilanciare entrate e spese per promuovere uno sviluppo sano e, a causa delle spese eccessive sostenute in passato, abbiamo trovato molto difficile far quadrare i conti. Quindi abbiamo introdotto limiti salariali e di spesa con l’obiettivo di ridurre le spese e aumentare le entrate. Speriamo di vedere un cambiamento fondamentale in meglio quest’anno”.