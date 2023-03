Women Champions League 2022/2023: troppo Barcellona per la Roma, 5-1 al Camp Nou e spagnole in semifinale

Il Barcellona batte la Roma 5-1 nella gara di ritorno della sfida valida per i quarti di finale di Women Champions League 2022/2023. Match a senso unico con i padroni di casa che mettono subito le cose in chiaro sbloccando la gara al 12′ con Rolfo. Dominio totale delle ragazze di Gilardez che chiudono i conti nel primo tempo, chiuso 3-0, e dilagano nella seconda frazione per il 5-1 finale. Gioia personale per Serturini che trova il gol della bandiera giallorosso. Barcellona che avanza in semifinale dove incontrerà la vincente della sfida tra Lione, campione uscente, e Chelsea, il ritorno si giocherà domani alle 21 a Stamford Bridge e si ripartirà dal sorprendente 1-0 dell’andata a favore della squadra inglese. Si interrompe quindi il cammino della Roma in Champions, ora la squadra di Spugna si potrà concentrare sul campionato che vede le giallorosse con 5 punti di vantaggio sulla Juventus.

Primo tempo che rispetta il copione che ci si aspettava. Barcellona in attacco e Roma schiacciata nella propria metà campo e che prova a rendersi pericolosa in contropiede. I padroni di casa iniziano a girare palla mettendo in mezzo la squadra di Spugna, decisamente in difficoltà nelle prime fasi del match. Il vantaggio blaugrana arriva dopo 12 minuti con Rolfo che batte Ceasar in area di rigore ricevendo una sponda di Oshoala. Buona reazione della Roma che prova a riversarsi nella metà campo avversaria senza riuscire a impensierire Panos. Dopo aver lasciato sfogare le ragazze di Spugna, il Barcellona riprende a giocare e trova il raddoppio al 33′ con Mapi Leon che di sinistro sorprende un’imprecisa Ceasar. Nel finale di tempo arriva il tris con Hansen che completa un primo tempo perfetto servendo Rolfo che a porta spalancata firma il 3-0. Dominio totale delle ragazze di Giraldez che dopo 45 minuti fanno registrare il 65% di possesso palla, 9 tiri contro 1 solo della Roma e soprattutto 346 passaggi completati contro i soli 135 delle giallorosse.

Secondo tempo sullo stesso filone del primo. La Roma entra male in campo e subisce dopo pochi secondi il 4-0 con Oshoala su assist di una poco appariscente Bonmati. La manita arriva al 54′ con Guijarro che stacca senza marcatura in area e batte Ceasar su calcio d’angolo. Le ragazze di Spugna trovano il gol della bandiera al 58′ con Serturini in contropiede che con un bel sinistro a giro batte Panos. Girandola di cambi da entrambe le parti con entrambi gli allenatori che fanno riposare i migliori giocatori in vista degli impegni successivi. Poche occasioni nel finale con il Barcellona che accede alla semifinale.