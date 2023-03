Viareggio Women’s Cup 2023: trionfa il Milan, sconfitta ai rigori la Rappresentativa Serie D

La quarta edizione della Viareggio Women’s Cup è stata vinta dal Milan. Decisivo il successo ai calci di rigore contro la Rappresentativa Serie D nella finale di scena al “Buon Riposo” di Seravezza (Lucca). Rossonere avanti già al 15′ con Cesarini, ma riprese al 22′ da Carcassi. Il match scorre via senza grandi emozioni, ad eccezione di un paio di occasioni nel finale capitate a Sevenius, e si chiude sull’1-1. Ai supplementari è il Milan a tornare in vantaggio con Sevenius, ma la squadra avversaria trova l’insperato pareggio al 123′ con Battilana. Si va dunque ai calci di rigore: qui il Milan fa 4/4, mentre la Rappresentativa Serie D sbaglia due volte, con Mattiello e Passeri. Festeggiano dunque le rossonere, che possono vantare in squadra anche la vincitrice del trofeo ‘Ondina’, Erin Cesarini, capocannoniere della manifestazione con 7 gol.