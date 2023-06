Mondiali femminili 2023, Milena Bertolini: “Le convocazioni non sono scontate”

Un mese esatto all’inizio dei Mondiali femminili 2023 in Nuova Zelanda e l’Italia si è ritrovata a Brunico per iniziare la preparazione in vista del torneo iridato. Il raduno si è aperto ieri con una doppia seduta di allenamento agli ordini del ct Milena Bertolini: “Le ragazze sono arrivate qui con grande entusiasmo in questi due giorni ho visto tanti sorrisi e tanta capacità di ascolto. Sarà una settimana importante, che ci darà la possibilità di valutare le più giovani in attesa di poter lavorare da lunedì con il gruppo allargato. Le convocazioni non sono affatto scontate, le giocatrici hanno seguito il programma che gli avevamo inviato e sono arrivate qui già in condizione. Mi stanno mettendo in difficoltà, sarà difficile per tutte rientrare nella lista delle 23 che prenderanno parte al Mondiale”, ha dichiarato ai microfoni della Figc.

L’Italia proseguirà la preparazione presso il parco sportivo di Riscone di Brunico fino a giovedì 29 giugno e nei prossimi giorni arriveranno anche le giocatrici di Juventus e Roma. Sabato 1 luglio a Ferrara la Nazionale sfiderà il Marocco nell’amichevole che precederà la partenza per Auckland, prevista per il 5 luglio.