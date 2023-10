Italia-Spagna, Soncin: “Le ragazze hanno fatto una partita di cuore, spirito esemplare”

Andrea Soncin ha commentato a caldo la sconfitta dell’Italia femminile contro la Spagna nel match della Nations League: “Queste ragazze meritano solo applausi per aver fatto una partita di cuore. Abbiamo cercato e voluto in tutti i modi una gioia che meritavamo, ma purtroppo non è arrivato“. Nonostante il ko, Soncin non perde la fiducia: “Gare come questa ci consentono di guardare al futuro con grande ottimismo. Lo spirito delle ragazze è stato esemplare e dobbiamo ripartire da qui in vista dei prossimi impegni, già da quello contro la Svezia“.