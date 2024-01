Highlights e gol Roma-Bayern 2-2: Champions League femminile 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 2

Gli highlights e le azioni salienti di Roma-Bayern 2-2, match della fase a gironi della Champions League femminile 2023/2024. Finale clamoroso al Tre Fontane, dove le bavaresi rispondono al vantaggio di Giacinti con la rete di Schuller a tre minuti dal 90′. In pieno recupero, tuttavia, Giugliano riporta avanti le giallorosse, permettendo loro di abbandonare l’ultimo posto del girone. Partita finita? No, perché al 96′ c’è ancora tempo per il nuovo pareggio del Bayern, targato Naschenweng. Ecco le immagini salienti del match.

