Formazioni ufficiali Barcellona-Roma: Women’s Champions League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Roma, quarti di finale di Women’s Champions League. Alle 18:45 è in programma la sfida di ritorno dopo l’1-0 per le blaugrana dell’andata in un Olimpico da record con oltre 39.000 spettatori. La formazione giallorossa di Spugna cerca l’impresa contro una delle squadre più forti al mondo. Ecco le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Barcellona: Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Hansen, Oshoala, Paralluelo.

Roma: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Giugliano, Losada, Haavi; Alves, Giacinti.