Champions League femminile 2023/2024, Roma beffata nel finale: il Bayern trova il 2-2 al 96′, si complica la qualificazione

Pareggio amaro allo Stadio Tre Fontane per la Roma, fermata sul 2-2 dal Bayern Monaco nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League femminile 2023/2024. Reduci da due sconfitte consecutive per mano del Psg, le giallorosse avevano assaporato a lungo la vittoria grazie alla rete di Giacinti, che al 33′ aveva sbloccato la gara. A tre minuti dal 90′, tuttavia, le bavaresi – che nel frattempo si erano rese pericolose per oltre un’ora, alla ricerca del pareggio – hanno segnato la rete dell’1-1 con Schuller. La gara si è quindi infiammata nel recupero, con la Roma tornata in vantaggio grazie al gol di Giugliano al 93′. Partita finita? No, perché la squadra ospite ha trovato un isperato gol del definitivo 2-2 al 96′ con Naschenweng. La squadra di Spugna rimane dunque all’ultimo posto del girone, ma a quota 5, alle spalle di Ajax (7), Bayern e Psg (6) – Ajax e Psg hanno però una partita in meno: la strada per la qualificazione è molto in salita.