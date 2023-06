Tottenham, ufficiale: Ange Postecoglou è il nuovo allenatore

Il Tottenham ufficializza “la nomina di Ange Postecoglou come nuovo head coach della prima squadra. Diventa così il primo australiano ad allenare in Premier League, Ange si unirà a noi il 1° luglio con un contratto quadriennale”. Soddisfatto il presidente Daniel Levy: “Ange porta una mentalità positiva e uno stile di gioco veloce e offensivo. Ha una solida esperienza nello sviluppo di giocatori e una comprensione dell’importanza del legame con l’Academy, cioè tutto quel che è importante per il nostro club. Siamo entusiasti che Ange si unisca a noi mentre ci prepariamo per la stagione a venire”. Ha guidato la nazionale australiana Under 17 e Under 20 prima di passare ai Brisbane Roar. È poi diventato allenatore della nazionale maggiore australiana dal 2013 al 2017, portando la squadra alla Coppa del Mondo FIFA 2014, vincendo la Coppa d’Asia AFC nel 2015 e assicurandosi la qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2018. Ha vinto la J1 League con lo Yokohama F. Marinos nel 2019. Con il Celtic ha vinto due volte la Premiership e una Scottish League Cup.