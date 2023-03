Tottenham, Nagelsmann la priorità per il dopo Conte. Anche De Zerbi tra i candidati

Fresco di esonero dal Bayern Monaco, Julian Nagelsmann sembra in cima alla lista dei candidati per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Ne è sicuro il tabloid inglese ‘Daily Mail’, secondo cui gli Spurs vorrebbero puntare sul 35enne allenatore tedesco. Quello dell’ex Bayern però non è l’unico nome che il patron Daniel Levy sta valutando. Ci sono anche l’ex Mauricio Pochettino, senza club da quando ha lasciato il Psg la scorsa estate, Luis Enrique, già Ct della Spagna, e Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton.