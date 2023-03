Quando torna la Serie A? Programma e orari prossima giornata: c’è Napoli-Milan

La pausa nazionali è ai saluti e la Serie A si appresta a tornare protagonista. Sabato 1 aprile è in programma il via alla ventottesima giornata con i tre anticipi: Cremonese-Atalanta, Inter-Fiorentina e Juventus-Hellas Verona. Domenica sarà poi il turno di Bologna-Udinese alle 12:30. Poi Monza-Lazio e Spezia-Salernitana alle 15:00. Alle 18:00 la Roma ospiterà la Sampdoria, mentre alle 20:45 il gran finale di domenica con Napoli-Milan, big match tra la dominatrice del campionato e la campione d’Italia in carica. Quasi un passaggio di consegne, prima del lunedì che lascerà la scena a Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino.

Sabato 1 aprile

Ore 15:00, Cremonese-Atalanta (DAZN)

Ore 18:00, Inter-Fiorentina (DAZN)

Ore 20:45, Juventus-Hellas Verona (DAZN/SKY)

Domenica 2 aprile

Ore 12:30, Bologna-Udinese (DAZN/SKY)

Ore 15:00, Monza-Lazio (DAZN)

Ore 15:00, Spezia-Salernitana (DAZN)

Ore 18:00, Roma-Sampdoria (DAZN)

Ore 20:45, Napoli-Milan (DAZN)

Lunedì 3 aprile

Ore 18:30, Empoli-Lecce (DAZN)

Ore 20:45, Sassuolo-Torino (DAZN/SKY)