Svizzera, Winterthur-Servette rinviata: cosa succede con le scommesse

di Mattia Zucchiatti 146

La partita del campionato svizzero tra Winterthur e Servette è stata rinviata a causa del “terreno ghiacciato e le condizioni meteorologiche previste per domani (oggi ndr)” che “non consentono la disputa di Winterhur-Servette”. Le due società sono in attesa di conoscere la nuova data per questa partita. Cosa accade con le scommesse? Se la partita dovesse essere recuperata nelle prossime 48-72 ore la quota resterebbe valida per tutte le scommesse, mentre se dovesse essere recuperata tre giorni dopo la data inizialmente programmata, verrebbe annullata da tutte le giocate.