Roberto De Zerbi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia

Tramite un comunicato ufficiale, il Marsiglia ha reso noto di aver scelto Roberto De Zerbi come allenatore per la stagione 2023/2024. Dopo l’esperienza in Premier League con il Brighton, il tecnico italiano riparte dunque dalla Ligue 1. “L’OM è lieta di annunciare la firma dell’allenatore italiano per le prossime tre stagioni. Il 45enne bresciano vanta già un bagaglio di esperienze di altissimo livello. Promosso allenatore della prima squadra a soli 34 anni, dopo una carriera professionale come trequartista, Roberto De Zerbi ha rapidamente scalato le classifiche in Italia, raggiungendo la Serie A prima di installare il suo ambizioso stile di gioco al Sassuolo nel 2018. Dopo tre stagioni in Emilia-Romagna, durante le quali i neroverdi si sono affermati nella parte alta della classifica, nell’estate del 2021 approda allo Shakhtar Donetsk, società che lascia dopo 18 partite in prima posizione quando l’avventura si conclude prematuramente a causa della situazione geopolitica in Ucraina” si legge nel comunicato.

“Rinomato per la sua filosofia offensiva e la natura vincente delle sue squadre, ha firmato per il Brighton nel 2022. Nella sua prima stagione in Inghilterra, ha aiutato i Seagulls a raggiungere il 6° posto in Premier League, il migliore nella storia del club, prima di portarli fino agli ottavi di finale della UEFA Europa League nel 2023-24, la prima apparizione del Brighton in una Coppa dei Campioni” conclude la nota.

“Sono felicissimo di approdare all’Olympique Marsiglia. La storia e il prestigio che circondano l’OM, ​​la passione e il fervore dei suoi tifosi, la serietà e l’entusiasmo dimostrato per me Frank, Pablo e Medhi sono stati tutti fattori decisivi nella mia decisione di intraprendere questa entusiasmante sfida. Non vedo l’ora di sedermi sulla panchina dell’Orange Vélodrome, questa volta come allenatore dell’OM, ​​e aiutare il club a riconquistare la posizione. che il Marsiglia merita” ha dichiarato De Zerbi.