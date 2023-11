Rinviata la gara dell’Arsenal U18: si giocava a Brighton, il pullman è andato a Bournemouth

La partita dell’Arsenal U18 in trasferta contro i pari età del Brighton è stata rinviata a data da destinarsi. L’inizio della partita era previsto per ieri, sabato 4 novembre, alle 12:00. L’arbitro ha aspettato le 12:30, prima di mandare i padroni di casa a cambiarsi. Il motivo? Un errore dell’autista del pullman degli ospiti. Come raccontano i giornali inglesi, il bus che trasportava i giovani Gunners ha sbagliato meta, conducendoli a Bournemouth anziché a Brighton. Disavventura e niente partita della nona giornata per l’Arsenal.