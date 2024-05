Regolamento Manchester City-Manchester United: cosa succede in caso di pareggio finale FA Cup

Il regolamento di Manchester City-Manchester United: ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale della FA Cup. E’ tempo di mandare in archivio una lunghissima stagione per il calcio inglese: il derby mette in palio l’ambitissimo trofeo, con un’ovvia favorita, vale a dire la formazione che ha conquistato la Premier League, mentre per i Red Devils vincere vuol dire anche giocare in Europa il prossimo anno. Chi trionferà a Wembley?

REGOLAMENTO FINALE FA CUP

Cosa accadrà se la partita dovesse chiudersi con un pareggio al 90′? Come avviene in tutti i principali tornei di alto livello, si giocheranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità allora verranno tirati i calci di rigore per l’assegnazione del titolo.