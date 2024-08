Regolamento Community Shield, cosa succede se Manchester City-Manchester United finisce in pareggio?

Alle 16:00 di oggi, sabato 10 agosto, il Manchester City sfiderà il Manchester United in Community Shield. Si assegna il primo trofeo della stagione e a contenderselo saranno la vincitrice della Premier League e la vincitrice della FA Cup. Un derby sentissimo con Pep Guardiola ed Erik Ten Hag che cercano il modo migliore per iniziare la stagione, dopo un precampionato con luci e ombre per entrambe le squadre. Lo scorso maggio fu lo United a vincere. Stavolta è un’altra storia e con lei c’è una finale con un format diverso: in caso di pareggio, infatti, non sono previsti tempi supplementari. Come prevede il regolamento, in caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, le due squadre si giocheranno il trofeo ai calci di rigore. Jarred Gillett – inizialmente designato come quarto ufficiale – arbitrerà la partita, a seguito del lieve infortunio accusato da John Brooks.

“Puntiamo sempre a vincere ogni partita che giochiamo e siamo qui oggi con l’obiettivo di riportare lo Shield all’Old Trafford. Sappiamo di potercela fare perché, come abbiamo dimostrato in precedenza, siamo in grado di battere qualsiasi avversario quando giochiamo al nostro potenziale. Ogni giorno in questo club abbiamo l’opportunità di alzare il livello e fare un passo avanti, e oggi non fa eccezione”, ha detto Ten Hag alla vigilia. “È un ottimo modo per iniziare la stagione. So che i ragazzi non vedono l’ora perché è l’ultimo test prima della Premier League”, ha detto invece Jack Grealish, un potenziale rigorista per la prima finale della stagione inglese.