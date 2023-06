Real Madrid, rinnovo Nacho: c’è l’accordo

E’ tempo di rinnovi in casa Real Madrid. Secondo i media spagnoli, Nacho avrebbe quest’oggi avuto un incontro con il Dg Josè Angel Sanchez e avrebbe acconsentito ad un prolungamento contrattuale di un anno con opzione per un’altra stagione. Il giocatore è arrivato in blancos nell’estate del 2001, ha esordito in prima squadra il 23 aprile 2011 con Mourinho in panchina e da allora ha collezionato 23 trofei col Real. Erediterà la fascia di capitano da Benzema.