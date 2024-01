Real Madrid, pioggia di fischi per Kroos in Arabia Saudita. Lui ironizza: “Pubblico incredibile, è stato divertente”

Dopo aver definito “imbarazzante” il trasferimento in Arabia Saudita del giovane Gabri Veiga, Toni Kroos era consapevole che il pubblico del Medio Oriente non sarebbe stato clemente nei suoi confronti. Non a caso, in occasione della semifinale di Supercoppa di Spagna tra Real e Atletico Madrid – di scena a Riyad -, il centrocampista tedesco è stato bersagliato dagli spettatori, che fischiavano ogni volta in cui toccava palla.

Ciononostante, Kroos non se l’è presa, anzi ha sdrammatizzato sui social, scrivendo: “E’ stato divertente, pubblico incredibile“. Una provocazione che non farà sicuramente piacere al pubblico saudita, pronto a rincarare la dose in occasione della finale di domenica. Decisamente meno simpatici invece i fischi per Franz Beckenbauer, in occasione del minuto di silenzio osservato per omaggiare la leggenda del calcio, scomparsa due giorni fa all’età di 78 anni.