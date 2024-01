Lazio, ultras fanno irruzione in un pub: accoltellato un tifoso della Roma, non è in pericolo di vita

Brutto episodio di violenza al termine del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un gruppo di tifosi biancocelesti, armato di bastoni e passamontagna, ha fatto irruzione in un pub di viale Angelico (nel quartiere Prati), frequentato dai sostenitori della Roma, e si è scatenata una rissa. Necessario l’intervento dell’ambulanza dato che un tifoso della Roma, 30 anni, è stato accoltellato al petto più volte e quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Ricoverato nel reparto rianimazione, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità indagano sull’accaduto.