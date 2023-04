Real Madrid, infortunio per Modric: da valutare per il City

Il Real Madrid rischia di perdere Luka Modric per la finale di Coppa del Re e la semifinale di Champions League contro il Manchester City. Il croato ha riportato un infortunio alla coscia sinistra nel match contro il Girona. La finale contro l’Osasuna è in programma a Siviglia il 6 maggio. L’andata della semifinale di Champions contro il City è prevista tre giorni dopo. “Siamo dispiaciuti, per noi è insostituibile. Non sappiamo se ci sarà nella finale di Copa, speriamo che si riprenda presto”. La buona notizia per il Real Madrid è il ritorno in gruppo di Courtois che ha saltato l’ultima partita per problemi intestinali.