Real Madrid, Florentino Perez: “Sono orgoglioso, continuiamo ad alimentare la leggenda”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha commentato il trionfo dei Blancos nel Mondiale per Club, competizione conquistata per ben 8 volte dal club iberico. “Per vincere un Mondiale per Club – ha affermato –, devi prima vincere una Champions League: il Real Madrid ha una relazione speciale con la Champions League e questo trofeo è la ciliegina sulla torta. Mi sento molto orgoglioso: il mix tra giovani e veterani nella rosa, più un allenatore come Ancelotti porta a questi successi. Ho avuto l’opportunità di vedere tifosi madridisti in quasi tutte le parti del mondo: si tratta di un club universale, il nostro compito è continuare ad alimentare questo mito, la leggenda del Real Madrid“.