Real Madrid, Éder Militão torna tra i convocati dopo otto mesi

Éder Militão torna tra i convocati del Real Madrid. Carlo Ancelotti ha infatti incluso il brasiliano nella lista dei giocatori che saranno della partita al Santiago Bernabeu, dove i blancos affronteranno l’Athletic Bilbao, avversario ostico autore di una ottima annata che vede i baschi in lotta con l’Atletico Madrid per la conquista del quarto posto che vale l’accesso alla Champions League. Il difensore centrale torna dunque disponibile dopo quasi otto mesi. Si era infortunato lo scorso 12 agosto nei minuti iniziali del match giocato proprio contro il Bilbao al San Mamés, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio molto grave che ha costretto il Real Madrid ha rinunciare al brasiliano fino a questo momento, con il conseguente adattamento di Tchouameni nel ruolo di centrale di difesa.

In conferenza stampa, Ancelotti si è detto contento del recupero di Militão, perno della difesa delle merengues. L’allenatore italiano non ha escluso la sua presenza in campo già con l’Athletic: “Éder si è allenato bene, ovviamente non è al 100%, ma ha recuperato bene. Il suo rientro è una grande notizia per noi. È possibile che domani gli faccia mettere un po’ di minuti nelle gambe per farlo migliorare in vista dei prossimi impegni. Ha bisogno di tempo per rientrare nei meccanismi e tornare ai suoi livelli“. Non ci sarà sicuramente Thibaut Courtouis, che prima della sosta delle nazionali ha riportato in allenamento la frattura del menisco interno del ginocchio sinistro. Per lui stop fino a maggio e stagione probabilmente già finita, in un’annata in cui il portiere belga aveva già subito una lesione al legamento crociato dell’altro ginocchio.