Psg, Safonov sfida Donnarumma: “Non vado a Parigi per essere la riserva”

Matvey Safonov è il nome nuovo della porta per il Psg ed è subito sfida lanciata al ‘collega’ Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore russo, in arrivo dal Krasnodar, ha chiarito ai media nazionali di non aver alcuna intenzione di volare in Francia solo per fare la riserva al capitano della Nazionale italiana. “Nessuno mi ha detto che sarò il numero 2 – le parole di Safonov – vado a Parigi per combattere. Anche se mi avessero detto che sarei stato la riserve non li avrei ascoltati, tocca a me dare il meglio. Non voglio essere un sostituto”.

La concorrenza da battere, però, è quella di un Donnarumma sempre tra i miglior in campo nella fase a girone degli Europei. “Combatterò con lui tutto il tempo– prosegue – Non ho mai perso il senso della competizione. A Krasnodar sono sempre stato il portiere numero 1, poi lo sono diventato in nazionale. Forse perché sono russo e nessuno mi conosce qui in Francia e non hanno pianificato di mettermi subito al numero 1. Ma io ci credo”.