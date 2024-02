Psg-Rennes, nessun fischio dagli ultras per Mbappé. Pronto omaggio ad Artur Jorge

Grande attesa per Psg-Rennes, match valido per la ventitreesima giornata della Ligue 1 2023/2024. Oltre alla partita in sè infatti non mancano i temi di interesse, a cominciare dal trattamento che la parte più calda della tifoseria parigina vorrà riservare a Kylian Mbappé. Il centravanti francese infatti nei giorni scorsi avrebbe comunicato ufficialmente la sua intenzione di trasferirsi al Real Madrid a fine stagione, non rinnovando quindi il contratto in scadenza.

Stando a quanto riportato da RMC Sport, il Collettivo Ultras Parigi che rappresenta la parte più calda e numerosa degli ultras del Psg avrebbe deciso di non schierarsi prima della pubblicazione di una comunicazione ufficiale in merito all’argomento. Non dovrebbero quindi esserci fischio all’indirizzo di Mbappé da parte dei suoi stessi tifosi.

Non mancherà invece un toccante omaggio ad Artur Jorge, allenatore portoghese che condusse il Psg alla vittoria del campionato nella stagione 1993/1994 e scomparso giovedì a 78 anni. I tifosi parigini stanno preparando una coreografia con l’intento di rendere omaggio al tecnico lusitano che rappresenta una delle figure più rappresentative nella storia del club.