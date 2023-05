Psg, Messi assente contro il Troyes: l’argentino non è stato convocato

La rottura tra il Paris Saint-Germain e Lionel Messi è sempre più evidente. In vista della sfida di Ligue 1di domani sera contro il Troyes, infatti, il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha deciso di non convocare l’attaccante argentino che, pertanto, non prenderà parte alla gara. Una scelta forte, che arriva dopo la sospensione inflitta a Messi, reo di aver fatto un viaggio non concordato in Arabia Saudita. Sullo sfondo, inoltre, c’è il rinnovo di contratto che appare sempre più lontano. Ecco la lista di tutti i calciatori convocati dall’allenatore Galtier a poche ore dal match contro il Troyes.

4. Sergio Ramos

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Fabian Ruiz

14. Juan Bernat

15. Danilo Pereira

16. Sergio Rico

17. Vitinha

18. Renato Sanches

28. Carlos Soler

31. El Chadaille Bitshiabu

33. Warren Zaïre-Emery

34. Serif Nhaga

35. Ismaël Gharbi

37. Ilyes Housni

44. Hugo Ekitike

90. Alexandre Letellier

99 . Gianluigi Donnarumma