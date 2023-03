Premier League: patron Ineos prepara una nuova offerta per il Manchester United

Le trattative per la vendita del Manchester United preso quota dopo che il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha dichiarato di aver presentato una seconda offerta per l’iconica squadra di calcio. La banca d’affari americana Raine aveva concesso agli offerenti più tempo per mettere a punto le proposte, estendendo la scadenza di mercoledì sera per l’ultimo round di offerte per il club della Premier League. Ratcliffe è tifoso dello United fin dall’infanzia. Anche lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani presenterà una nuova offerta e sembra essere il principale rivale di Ratcliffe nella battaglia per assumere la guida dei 20 volte campioni del campionato inglese.