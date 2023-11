Premier League, il Liverpool travolge il Brentford 3-0

Il Liverpool batte 3-0 il Brentford e sale a 27 punti in classifica, agganciando l’Arsenal e momentaneamente il Manchester City (impegnato in serata col Chelsea). Ad Anfield, dopo due gol annullati tra il 22′ e il 27′ a Nunez, la squadra di Jurgen Klopp sblocca il risultato con Mohamed Salah che realizza l’1-0 al 39′. Al 62′ è lo stesso egiziano a raddoppiare. E al 74′ Diogo Jota chiude i giochi. Klopp gestisce con quattro cambi dall’84’ in poi. Dopo la sosta i red sfideranno il Manchester City in un big match che può valere la vetta.