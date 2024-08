Premier League, Ed Sheeran socio di minoranza dell’Ispwich Town: “Un sogno, metto un po’ di soldi nel club che amo”

L’Ispwich Town ha comunicato ufficialmente che la popstar internazionale Ed Sheeran è diventato un socio di minoranza del club neopromosso in Premier League. Tifoso da sempre, il cantante adesso possiede una quota della propria squadra del cuore. “Ed, tifoso da sempre e sponsor principale delle maglie delle squadre maschili e femminili dal 2021, ha acquisito le sue azioni tramite Gamechanger 20 Ltd – si legge nella nota ufficiale dell’Ispwich Town -. La sua quota complessiva è dell’1,4% e, come parte dell’accordo, Ed avrà a disposizione un box executive allo stadio Portman Road, che ha personalizzato prima della stagione 2024/25. Ed non entrerà a far parte del consiglio di amministrazione poiché si tratta di un investimento passivo e di minoranza”.

Il diretto interessato non nasconde l’emozione: “Diventare proprietario del club che si supporta è un sogno per qualunque tifoso, io sono grato di avere questa opportunità. Metto solo un po’ di soldi nel club che amo e loro ricambiano il gesto. Per favore non cercatemi per suggerimenti di mercato o tattiche, non sono un azionista con diritto di voto o un membro del consiglio. Non vedo l’ora che la Premier League inizi questo weekend.”

Gli fa eco anche Mark Ashton, presidente della società: “Negli ultimi tre anni il supporto di Ed e del suo team è stato a dir poco straordinario, oggi è un giorno di grande orgoglio per tutto il club. Uno degli artisti più grandi del mondo ci ha dato tantissimo, il suo tempo e la sua visibilità, chiedendo molto poco in cambio. E’ una relazione speciale, non vediamo l’ora di consolidare ulteriormente il nostro rapporto.”