Premier League 2023/2024, sarà Taylor l’arbitro di Chelsea-Liverpool

Sarà Anthony Taylor, l’arbitro dell’ormai famosa finale di Europa League tra Roma e Siviglia, ad arbitrare il big match della prima giornata di Premier League tra Chelsea e Liverpool. Una designazione non particolarmente gradita ad entrambe le tifoserie, a quanto pare. Lo scorso anno il fischietto britannico fu il soggetto di una petizione da parte dei tifosi dei Blues che raccolse oltre 160,000 firme per non averlo più protagonista in una loro partita dopo gli errori commessi durante il derby contro il Tottenham nel 4-4 finale. Anche l’allora allenatore Tuchel si scagliò contro Taylor: “Vi posso assicurare che non sono solo i tifosi, lo pensa tutto lo spogliatoio. Non riesco a capire come il primo gol non sia un fallo o come un giocatore possa essere tirato per i capelli durante un corner. Sono curioso di sapere quale sia la spiegazione. Entrambe le reti erano da annullare”. Anche Jurgen Klopp ebbe qualcosa da dire dopo un Liverpool-Manchester United del 2021, così dopo l’espulsione avvenuta nella passata stagione contro il Manchester City, ammettendo di aver sbagliato nella protesta ma allo stesso tempo soffermandosi sull’errore dell’arbitro.