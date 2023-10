Premier League 2023/2024, il Manchester United soffre ma piega lo Sheffield: decisivo Dalot

di Michele Muzzarelli 62

Vittoria pesante e sofferta per il Manchester United, che nella nona giornata della Premier League 2023/2024 si è imposto per 2-1 sul campo dello Sheffield United fanalino di coda della classifica. Nel giorno della scomparsa di Sir Bobby Charlton, i Red Devils riescono a conquistare tre punti importanti anche per onorare la memoria di una delle loro icone più leggendarie rilanciandosi anche in classifica. Gli uomini di Ten Hag salgono infatti a quota 15 punti, in ottava posizione provvisoria e a sei lunghezze da Manchester City e Arsenal che al momento condividono la vetta.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO)

Lo United passa in vantaggio al 28′ con il gol dello scozzese McTominay, ma passa una manciata di minuti ed ecco che al 34′ McBurnie fa esultare Bramall Lane trasformando il rigore del pareggio. Anche nel secondo tempo i Red Devils faticano a trovare gli spazi giusti, alla ricerca di una giocata che non arriva. Serve un episodio e allora ecco che al 77′ l’ex Milan Diogo Dalot piazza la zampata vincente che regala la vittoria a Ten Hag.