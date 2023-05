Premier League 2022/2023, Newcastle avvicina la Champions: Brighton battuto 4-1

Vittoria importantissima del Newcastle, che nel recupero della venticinquesima giornata della Premier League 2022/2023 ha battuto il Brighton di Roberto De Zerbi con un netto 4-1. Un risultato davvero pesante quello dei padroni di casa al St.James’ Park: i tre punti infatti valgono il terzo posto in solitaria, con quattro punti di vantaggio sul Liverpool quinto quando restano due giornate di campionato da giocare. La qualificazione alla Champions League quindi è davvero vicina e l’aritmetica certezza potrebbe arrivare già domenica contro il Leicester, che però sarà alla disperata ricerca di punti salvezza. Per il Brighton arriva una sconfitta che comunque non pregiudica la corsa alla qualificazione in Europa League: gli uomini di De Zerbi restano infatti sesti con un punto di vantaggio sul Tottenham, ma devono anche giocare una partita in più rispetto agli Spurs.

La partita si è decisa già nel primo tempo, con l’autogol di Undav e la rete di Burn nel recupero che hanno permesso al Newcastle di andare all’intervallo già avanti 2-0. Nel secondo tempo lo stesso Undav ha rimediato al suo errore segnando il gol del momentaneo 2-1, ma nel finale il Brighton ha lasciato spazio alle ripartenze avversarie e così sono arrivati i gol di Wilson e Guimaraes per il definitivo 4-1.