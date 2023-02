Polonia, Widzew Lodz-Jagiellonia posticipata: inizio slitta per neve

Situazione complicata a livello meteo in Polonia, dove già una partita quest’oggi è stata rinviata per neve e un’altra rischia di seguire lo stesso destino. Stiamo parlando di Widzew Lodz-Jagiellonia, posticipata inizialmente di mezzora per neve con l’inizio che slitta alle 20.30 per provare a far passare la tormenta che si è abbattuta sullo stadio e provare così a giocare. Concreto però il rischio rinvio dell’incontro, vi terremo aggiornati.