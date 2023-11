Padre Luis Diaz rapito, il leader dell’Esercito di Liberazione: “Abbiamo commesso un errore”

Il leader dell’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) Antonio Garcia ha ammesso che “il rapimento del padre di Luis Díaz da parte del Frente de Guerra do Norte è stato un errore”. Sul suo canale Telegram, il leader della guerriglia ha confermato che il papà del calciatore è nelle loro mani e ha assicurato che Luis Diaz “è un simbolo della Colombia, questo è quello che pensiamo di lui nell’ELN”. “Speriamo che la situazione sul terreno possa risolversi, queste sono le linee guida che i comandanti devono seguire per accelerare la liberazione”, ha detto, assicurando che l’uomo sarà presto rilasciato. I genitori dell’attaccante del Liverpool, Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda sono stati rapiti da uomini armati il ​​28 ottobre in una stazione di servizio a Barrancas, vicino al confine con il Venezuela. La madre è stata immediatamente rilasciata, mentre il padre invece dovrebbe essere liberato nelle prossime ore dopo un sequestro di diversi giorni.