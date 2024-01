Nuova esperienza per l’ex Fiorentina Joaquin: prepara il debutto da torero nella corrida

Joaquín Sánchez non ha mai nascosto la sua passione per la corrida, con tanto di esultanza da torero, e starebbe preparando il suo debutto sulla sabbia nel festival de El Puerto de Santa María, la sua città natale. Secondo ABC de Seville sono già in corso i primi contatti per rendere possibile l’esordio da torero dell’ex calciatore di Fiorentina e Betis. Sia l’ex giocatore di calcio che il suo entourage avrebbero però escluso la possibilità di una prima alla Real Maestranza di Siviglia. Joaquín si è ufficialmente ritirato dal calcio giocato alla fine della scorsa stagione ed è successivamente entrato a far parte del Consiglio d’Amministrazione del Betis con un ruolo che lo vede vicino alla dirigenza e alla squadra.