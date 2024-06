Nuova delusione in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo: l’Al-Nassr perde anche la finale di King Cup

Cristiano Ronaldo rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria del primo titolo ufficiale (se non si considera la Coppa dei campioni araba, torneo su invito) in Arabia Saudita. L’ex Juventus tra le altre, dopo un’infinità carriera in Europa, e con ancora l’ultimo ballo in nazionale a Euro 2024 col Portogallo, ancora una volta non è riuscito a mettere la propria firma anche sul calcio saudita: non era già arrivato il trionfo in campionato, visto che l’Al-Hilal ha dominato la stagione davanti proprio all’Al-Nassr, che aveva stasera la grande chance di prendersi la rivincita nella King Cup, la coppa nazionale. Niente da fare, però: dopo l’1-1 dei primi 120′, l’epilogo è ai calci di rigore e sorride alla squadra di Milinkovic-Savic tra gli altri.

CR7 non ha brillato nell’atto conclusivo del King Abdullah Sports City di Jeddah, in cui al gol iniziale di Mitrovic per l’Al-Hilal ha risposto all’88’ Yahya. Prima, diverse espulsioni: Ospina aveva lasciato i suoi in dieci raccogliendo un pallone fuori area, poi però rosso ad Al Bulayhi (testata) per l’Al-Hilal e un minuto dopo anche Koulibaly, l’ex Napoli, si fa cacciare. Passano pochi secondi e arriva proprio il pareggio che trascina tutto ai supplementari, giocati in nove contro dieci, dunque ai rigori, con due errori per l’Al-Hilal e tre, fatale quello di Al Nemer, per l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che ancora una volta va incontro a una delusione.

A fine partita, Cristiano Ronaldo è scoppiato in lacrime: scene strazianti a livello sportivo, perché il campione portoghese si è messo a piangere ed è sembrato davvero inconsolabile. Di seguito il video.