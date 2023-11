Newcastle-Arsenal, Arteta furioso col var: “Una vergogna, è imbarazzante”

Anthony Gordon ha permesso al Newcastle di battere l’Arsenal per 1-0 con una sua rete decisiva al 64′. Un gol di cui si parlerà a lungo, non per la sua bellezza o la sua importanza, ma perché oggetto di tre controlli var separati. Al monitor infatti hanno prima verificato se la palla ad inizio azione era rimasta in gioco, poi si sono soffermati su un presunto fallo e infine hanno controllato la posizione dell’attaccante dei Magpies. Tutto buono, ma non per Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, che ha sollevato la polemica a fine gara. “Abbiamo perso la partita per degli episodi chiari ed evidenti. È imbarazzante. È una vergogna. Tutto qui, una vergogna”, ha detto il tecnico dei Gunners a Sky Sport. L’allenatore si farà sentire al Professional Game Match Officials Board, l’ente responsabile delle direzioni arbitrali delle partite del calcio professionistico inglese: “C’è tanto in palio. E sono qui per rappresentare la squadra di calcio e per far competere la mia squadra ai massimi livelli”. Poi ha aggiunto: “Non potete immaginare la quantità di messaggi che riceviamo che dicono ‘questo non può continuare’. È imbarazzante, mi dispiace, imbarazzante”.