Morte Sala, il tribunale di Losanna respinge il ricorso del Cardiff

di Redazione 9

Un nuovo capitolo legale sulla vicenda legata alla morte del calciatore Emiliano Sala. Un dramma che continua a trascinarsi nelle aule dei tribunali tra il Nantes – il club che stava vendendo il calciatore – e il Cardiff, la società acquirente. L’ultimo ricorso del club gallese davanti al Tribunale Federale di Losanna, riguardante il trasferimento giocatore, è stato respinto dalla corte svizzera. La sentenza condanna il Cardiff a pagare un risarcimento di € 58.200 all’FC Nantes, nonché a coprire le sue spese legali (che ammonterebbero a circa € 48.000). Il 21 gennaio 2019 l’aereo privato che avrebbe dovuto trasportare Sala da Nantes a Cardiff sparì dai radar e pochi giorni dopo il corpo del giocatore venne recuperato sul fondale del Canale della Manica. Il Cardiff si era appellato al Tas per fare ricorso contro la decisione presa dal comitato sullo status dei giocatori della Fifa, che aveva ordinato il pagamento di una tranche (6 milioni) dei 17 milioni per il trasferimento di Sala, ma a Losanna arrivò un esito sfavorevole per il club gallese. Ora il Tribunale Federale ha confermato la posizione del Tas. Il Cardiff in una nota afferma di essere già pronto a una nuova azione legale.