MLS: Messi show con l’Inter Miami che vola in testa, Bernardeschi sbaglia un rigore ma Toronto vince

Show in MLS: Messi mette a segno una doppietta e porta l’Inter Miami in vetta alla classifica generale, mentre Bernardeschi stecca sbagliando un rigore ma Toronto trionfa lo stesso.

A Miami gli ex blaugrana fanno le fortune del club di proprietà di David Beckham, Messi e compagni stendono per 3-1 Nashville e si portano in testa alla classifica della regular season. Il pallone d’oro 2023 mette a segno una doppietta: il primo gol, quello del pareggio, di sinistro a tu per tu col portiere, l’altro su rigore. Il terzo gol è sempre a tinte Barcellona con il colpo di testa di Busquets.

A Toronto invece la partita è più tirata: servono 66 minuti ai padroni di casa per sbloccare il match con Owusu. L’occasione del raddoppio arriva dopo 10 minuti ma Bernardeschi la spreca sbagliando il rigore che avrebbe chiuso la partita. Alla fine la squadra dell’ex Juve e di Lorenzo Insigne vince lo stesso contro i New England Revolutions per 1-0 dopo aver sofferto negli ultimi minuti.