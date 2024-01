Milan, ansia Bennacer: dolore all’adduttore nel ritiro dell’Algeria

Non arrivano buone notizie per il Milan e i tifosi rossoneri dalla Coppa d’Africa. Stando a quanto riportato da Ennahar Tv, Ismael Bennacer avrebbe avvertito un dolore all’adduttore durante l’allenamento nel ritiro della nazionale algerina. Per questo motivo il centrocampista rossonero è stato sottoposto a una visita all’ospedale di Bouaké per accertamenti medici. A rischio quindi la sua presenza nel match tra Algeria e Burkina Faso, ma ovviamente i tifosi del Milan pensano anche al futuro visto anche che Bennacer è appena rientrato da un lungo e grave infortunio al ginocchio.

L’algerino è anche la novità nella lista aggiornata dai rossoneri per l’Europa League. Bennacer ha infatti preso il posto di Krunic, ceduto al Fenerbahçe, dopo essere rimasto fuori dalla lista A della Champions League proprio a causa del problema al ginocchio.