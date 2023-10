Marsiglia-Lione, ministro dell’Interno francese: “Queste persone devono essere condannate duramente”

“Queste persone devono essere condannate duramente. Dall’inizio della stagione ho vietato tre trasferte di tifoserie violente, di cui due volte per quelle del Marsiglia. Fermiamo la violenza nel calcio. Non è normale avere 500 agenti di polizia schierati per una partita di calcio”. Sono le parole del ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, all’indomani degli incidenti avvenuti nei pressi del Velodrome prima di Marsiglia-Lione. Darmanin, che ha confermato l’arresto di nove persone, continua così alla Bfm: “Nessun fallimento delle forze dell’ordine. La gente ha lanciato delle lattine contro un autobus, pensate che sia una responsabilità della polizia? No, è quella di chi lancia la lattina”.