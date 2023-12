Marsiglia, Gattuso: “Ci aspettano col coltello tra i denti. Pensiamo solo al Lorient”

“A Strasburgo siamo crollati nel secondo tempo, ma contro Monaco, Nizza e Lens abbiamo comunque avuto qualità. Ma dobbiamo fare di più, già contro il Lorient. Ciò che facciamo fuori casa non è sufficiente”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore del Marsiglia, Gennaro Gattuso alla vigilia del match contro il club arancionero. “È una questione di mentalità, di saper soffrire, di rispettare l’avversario. Domenica se pensiamo che ci stenderanno il tappeto rosso, non capiamo niente. Ci aspettano con il coltello tra i denti, dobbiamo andare lì per lottare, per non dare l’impressione di essere una squadra malata”, ha aggiunto il tecnico italiano. “Dopo una partita come quella di mercoledì (3-0 contro l’OL ndr), mi spaventa fare un passo indietro. Siamo sul filo del rasoio. Non dobbiamo commettere l’errore di guardare chi è davanti in classifica, ma pensare al Lorient. Se pensiamo che vincendo tre partite, con personalità, abbiamo risolto tutti i problemi, allora mi preoccupo”, aggiunge. Recentemente in Francia sono stati disposti diversi divieti di trasferta: “Sono successe cose gravi, mi risulta che siano state prese delle decisioni, e non solo in Francia. Questo argomento riguarda tutti. Non dobbiamo avere paura di andare allo stadio, di venire con i nostri genitori, con le nostre bandiere, le nostre sciarpe”, ha detto Gattuso.