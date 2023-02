Manchester United-Newcastle, Botman sfortunato: il suo è il quarto autogol in finale di Coppa di Lega (VIDEO)

Sven Botman finisce nel tabellino dei marcatori della finale di Coppa di Lega tra Manchester United e Newcastle. Il difensore ex Lille ha deviato un tiro di Rashford, finendo con l’ingannare Karius, che non è riuscito ad evitare il gol del 2-0 dei red devils. Come riporta Opta, si tratta del quarto autogol della storia della Coppa di Lega dopo Roger Kenyon (1977), Gordon Chisholm (1985) e Steven Gerrard (2005).