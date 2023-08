Manchester United, Hojlund è già un caso: arriva infortunato dall’Atalanta e i tifosi attaccano

Qualche giorno fa il Manchester United ha annunciato l’acquisto di Rasmus Hojlund dall’Atalanta, ma sembra che il danese sia già diventato un caso. L’ex attaccante nerazzurro, infatti, stando a quanto comunicato ufficialmente da Red Devils sarebbe arrivato a Manchester con un infortunio non specificato, che lo sta costringendo ad allenarsi a parte. Il suo debutto, dunque, resta in dubbio almeno in vita della prima giornata di Premier League contro il Wolverhampton, prevista lunedì 14 agosto. I tifosi non hanno preso bene la notizia e stanno manifestando il loro disappunto nei confronti di Hojlund e soprattutto dell’Atalanta.

Ad ogni modo il tecnico Erik Ten Hag non appare preoccupato: “Non è semplice dire come andrà questo processo, ma penso che stia facendo buoni progressi. Quando sarà disponibile sicuramente giocherà, ma non ci aspettiamo che in così poco tempo sia in forma al 100%. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po'”.