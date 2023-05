Manchester City, Haaland: “Scambiare il record con il triplete? Lo farei”

Con il gol realizzato nel 3-0 con cui il Manchester City ha sconfitto il West Ham, Erling Haaland ha battuto il record di marcature in una singola stagione di Premier League (35). “Ricevere la guardia d’onore dai compagni è stata una bella sensazione – ha affermato il norvegese –, anche se mi hanno colpito duramente. La cosa più importante era prendere i tre punti per continuare a essere in corsa per il titolo. Ovviamente sono orgoglioso e felice: è una notte speciale e un momento speciale”.

Un record importante, speciale per la propria carriera, ma Haaland scambierebbe volentieri questo primato con un eventuale triplete a fine stagione, visto che il Manchester City può ancora vincere Premier League, FA Cup e Champions League. “Lo farei. Tutti sanno che è possibile, ma non possiamo pensare alle coppe quando ci aspetta il Leeds tra tre giorni. Nuovi record? Non ci penso, preferisco non continuare a parlarne, altrimenti impazzirei. Ora vado a casa, gioco ai videogiochi, mangio qualcosa e dormo. Questa è la mia vita”.