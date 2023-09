Lucas Hernandez: “Giocare anche nel club con mio fratello Theo sarebbe fantastico”

“Giocare nel club con mio fratello? Sarebbe fantastico! Già in nazionale andiamo bene, in una squadra di club andremmo ancora meglio!”. Intervistato da Telefoot insieme al fratello Theo, Lucas Hernandez, esterno della Francia e del Psg, ha aperto alla possibilità di giocare presto con il difensore del Milan anche in un club e non solo in Nazionale. Per il momento, però, dovrà accontentarsi di sfidarlo da avversario in Champions League: “Giocare contro mio fratello una partita di Champions League sarà una cosa davvero incredibile: sarà un momento importante nella storia della nostra famiglia”.